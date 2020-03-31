В США от коронавирусной инфекции умер первый военнослужащий





На веб-сайте Пентагона появилось обращение, в котором говорится о кончине первого военнослужащего из США от коронавируса. Известно, что солдат из штата Нью-Джерси ушел из жизни 28 марта, но попал в больницу 21 марта после положительного результата теста на COVID-19. Министр обороны США Марк Эспер не обнародовал имя ушедшего из жизни бойца, но выразил соболезнования его родственникам, а также его сослуживцам из Нацгвардии.Представители военных формирований сообщили, что новость о первой потере в рядах ВС "повышает решимость относительно партнерства с международными организациями здравоохранения". Это позволит остановить распространение COVID-19, чтобы избежать дальнейших смертей среди военнослужащих. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано 163,4 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией, которая также стала причиной смерти 3 тыс. человек.