Зоозащитники пригрозили Гуфу заявлением в полицию за видео травли собаки
Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под сценическим именем Гуф, обнародовал в соцсети несколько видео, на кадрах которых его овчарка вгрызается в глотку другой собаке и мучает её, а музыкант с насмешкой комментирует происходящее. Данный материал спровоцировал в среде интернет-пользователей шквал критики и осуждения, а зоозащитники и вовсе пригрозили артисту заявлением в полицию за травлю соседского пса.
В частности, общественники организации под названием «Зооправо» выложили на своей Instagram-странице часть отснятого Гуфом видео и сначала попытались призвать к совести самого автора, отметив, что его поступок – «подлый и низкий» и не достоин «крутого парня», затем же и вовсе начали просить единомышленников сделать всё возможное, для того чтобы музыкант был наказан по закону. Защитники животных заявляют: именно Алексей Долматов, судя по записям, натравил свою овчарку на соседского пса, после чего не только не пытался пресечь «конфликт» животных, но, наоборот, счёл такие моменты забавными.
После того как на месте инцидента появился хозяин пострадавшей собаки, рэп-исполнитель упрекнул его, что тот выпустил домашнего питомца без поводка. Как утверждают же соседи Гуфа, на самом деле их пёс просто от них убежал.
В частности, общественники организации под названием «Зооправо» выложили на своей Instagram-странице часть отснятого Гуфом видео и сначала попытались призвать к совести самого автора, отметив, что его поступок – «подлый и низкий» и не достоин «крутого парня», затем же и вовсе начали просить единомышленников сделать всё возможное, для того чтобы музыкант был наказан по закону. Защитники животных заявляют: именно Алексей Долматов, судя по записям, натравил свою овчарку на соседского пса, после чего не только не пытался пресечь «конфликт» животных, но, наоборот, счёл такие моменты забавными.
«Давайте напишем на Гуфа заявление, чтобы эта «звезда» была привлечена к административной и уголовной ответственности», – сообщение такого содержания появилось в Instagram-аккаунте «Ассоциация Зооправо».
После того как на месте инцидента появился хозяин пострадавшей собаки, рэп-исполнитель упрекнул его, что тот выпустил домашнего питомца без поводка. Как утверждают же соседи Гуфа, на самом деле их пёс просто от них убежал.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:51