Зоозащитники пригрозили Гуфу заявлением в полицию за видео травли собаки

«Давайте напишем на Гуфа заявление, чтобы эта «звезда» была привлечена к административной и уголовной ответственности», – сообщение такого содержания появилось в Instagram-аккаунте «Ассоциация Зооправо».





В частности, общественники организации под названием «Зооправо» выложили на своей Instagram-странице часть отснятого Гуфом видео и сначала попытались призвать к совести самого автора, отметив, что его поступок – «подлый и низкий» и не достоин «крутого парня», затем же и вовсе начали просить единомышленников сделать всё возможное, для того чтобы музыкант был наказан по закону. Защитники животных заявляют: именно Алексей Долматов, судя по записям, натравил свою овчарку на соседского пса, после чего не только не пытался пресечь «конфликт» животных, но, наоборот, счёл такие моменты забавными.После того как на месте инцидента появился хозяин пострадавшей собаки, рэп-исполнитель упрекнул его, что тот выпустил домашнего питомца без поводка. Как утверждают же соседи Гуфа, на самом деле их пёс просто от них убежал.