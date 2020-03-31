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Автодилеры просят правительство разрешить обслуживание и продажу автомобилей в нерабочую неделю

Представители «РОАД» (Ассоциация российских автомобильных дилеров) обратились к правительству страны и премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить проведение срочных работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Отрасль также просит не закрывать продажу запчастей во время текущей недели, ранее объявленной нерабочей.
Автодилеры просят правительство разрешить обслуживание и продажу автомобилей в нерабочую неделю

Ранее российский президент Владимир Путин объявил неделю с понедельника 30 марта по пятницу 3 апреля нерабочей в рамках мер, проводимых для предотвращения распространения нового типа коронавирусной инфекции. Официальные дилеры автомобильных марок в стране приостановили свою работу еще 28 марта. При этом сейчас представители отрасли обращаются к премьер-министру с просьбой разрешить продолжить работу, в связи с чем просят внести дополнения в соответствующее правительственное распоряжение.

Как объясняют представители рынка, в условиях эпидемии экстренные службы, в частности спасатели и медики, доставка медикаментов и продовольствия, а также само население, нуждаются в поддержании транспорта в нормальном рабочем состоянии. «Срочный ремонт и обслуживание ТС должны проводиться в авторизованных сервис-центрах, поскольку это важно для безопасности на дорогах», - подчеркивают в РОАД.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:55

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