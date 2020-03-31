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Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис

Согласно опросу, который организовали представители банковского учреждения «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах Жизнь», большинство граждан России в кризис оказались без сбережений. Речь идет о 63,3% россиян, которые не знают, что им теперь делать.

Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис


Даже те, у кого есть накопления, истратят их за период от двух до шести месяцев. Социологические исследования показали, что более чем половине россиян не хватает денежных средств до следующей стипендии или заработной платы. Пи этом, на недостаток крупной суммы жаловались, в основном, не молодые люди, а россияне от 40 и от 55 лет.

Некоторые накопления есть у каждого третьего респондента. Только у 45% жителей РФ сбережений хватит, чтобы пожить без стабильных поступлений средств для существования до шести месяцев. Еще 21% ответили, что обойдутся без ежемесячного дохода месяц. В тройке регионов, которые могут похвастаться накоплениями, вошли жители Санкт-Петербурга, Мурманской области и столицы.

По мнению экспертов, необходимо в кратчайшие сроки разработать спецпрограммы поддержки граждан РФ, которые пострадают от кризиса в первую очередь. Власти Москвы уже предложили повысить пособия по безработице. В России собственники каждой пятой компании сообщили о том, что им придется урезать размеры заработной платы сотрудников.

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Экономика / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:46

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