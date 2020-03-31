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В США напечатали мозговые импланты на 3D-принтере

Группа специалистов из MIT (США) сумела разработать технологию печати мягких электродов на 3D-принтере. Впоследствии такие электроды могут имплантироваться в головной мозг.
В США напечатали мозговые импланты на 3D-принтере

Отмечается, что мягкие проводящие полимеры значительно безопаснее металлических электродов, которые в настоящий момент используются для мониторинга активности головного мозга. Проведенные исследования на лабораторных грызунах уже подтвердили способность изобретения американских специалистов улавливать нейронную активность. Кроме того, разработчики уверены, что эти импланты в будущем можно будет использовать для облегчения симптомов у пациентов с эпилепсией, болезнью Паркинсона и сложными депрессивными расстройствами.

Отмечается также, что для проверки работоспособности созданного таким образом проводящего полимера, был напечатан небольшой резиновый электрод, размер которого сопоставим с маленьким кружочком конфетти. Изделие включает в себя слой мягкого материала, покрытого электропроводящим полимером в виде параллельно расположенных тонких линий. Эти линии сходятся на самом кончике электрода шириной порядка 10 микрон. Утверждается, что этого достаточно для восприятия электрических сигналов в головном мозге даже от одиночного нейрона.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:36

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