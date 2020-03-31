В США напечатали мозговые импланты на 3D-принтере





Отмечается, что мягкие проводящие полимеры значительно безопаснее металлических электродов, которые в настоящий момент используются для мониторинга активности головного мозга. Проведенные исследования на лабораторных грызунах уже подтвердили способность изобретения американских специалистов улавливать нейронную активность. Кроме того, разработчики уверены, что эти импланты в будущем можно будет использовать для облегчения симптомов у пациентов с эпилепсией, болезнью Паркинсона и сложными депрессивными расстройствами.Отмечается также, что для проверки работоспособности созданного таким образом проводящего полимера, был напечатан небольшой резиновый электрод, размер которого сопоставим с маленьким кружочком конфетти. Изделие включает в себя слой мягкого материала, покрытого электропроводящим полимером в виде параллельно расположенных тонких линий. Эти линии сходятся на самом кончике электрода шириной порядка 10 микрон. Утверждается, что этого достаточно для восприятия электрических сигналов в головном мозге даже от одиночного нейрона.