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В Австралии нарушителям требований о самоизоляции грозит до полугода тюрьмы

По словам Глэдис Береджиклян, которая является премьером одного из регионов Австралии, нарушителям требований о самоизоляции грозит до полугода тюрьмы. Также представительница Нового Южного Уэльса отметила, что замеченных в нарушениях могут оштрафовать на $6,6 тысяч.

В Австралии нарушителям требований о самоизоляции грозит до полугода тюрьмы


Власти данного региона решили ужесточить меры за нарушение предписаний о нахождении на вынужденном карантине. Глэдис Береджиклян напомнила местным жителям, что они могут покидать дом только в нескольких случаях. Основанием для этого является работа или учеба, поход в магазин, занятие спортом, обращение к врачу за помощью или в соцслужбы.

В Новом Южном Уэльсе зафиксированы 2 032 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки врачи подтвердили диагноз еще у 114 местных жителей. В тяжелом состоянии в реанимации пребывают 35 человек. Всего в стране заразилось COVID-19 более 4 500 пациентов, а от различных осложнений скончались 19 граждан Австралии.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:15

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