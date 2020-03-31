В Австралии нарушителям требований о самоизоляции грозит до полугода тюрьмы





Власти данного региона решили ужесточить меры за нарушение предписаний о нахождении на вынужденном карантине. Глэдис Береджиклян напомнила местным жителям, что они могут покидать дом только в нескольких случаях. Основанием для этого является работа или учеба, поход в магазин, занятие спортом, обращение к врачу за помощью или в соцслужбы.В Новом Южном Уэльсе зафиксированы 2 032 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки врачи подтвердили диагноз еще у 114 местных жителей. В тяжелом состоянии в реанимации пребывают 35 человек. Всего в стране заразилось COVID-19 более 4 500 пациентов, а от различных осложнений скончались 19 граждан Австралии.