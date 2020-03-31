«Ломота, температура, кашель»: Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом





«Я уже успела переболеть этим вирусом. Так что мне сейчас ни одна зараза не страшна. В начале декабря слегла с жуткой болезнью, просто лежала все время и даже встать была не способна. Я прежде так сильно никогда еще не болела. Ломота по всему телу, температура, кашель», - отметила журналистка. По словам самой Ксении Собчак, медики тогда поставили ей диагноз, который ставили всем пациентам с COVID-19 до определения вируса – «атипичная пневмония». А вот в качестве лечения, по словам знаменитости, медработники прописали ей антибиотики.Кроме всего прочего, как призналась телеведущая в беседе с публикой, что после этого заболевания она столкнулась с рядом осложнений, к примеру, потеряла голос, добиться восстановления которого удалось лишь с помощью фониатра. «Мне даже адреналин пришлось капать через трубочку», - подчеркнула она.