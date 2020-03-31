Авторынок Китая столкнулся с проблемой низкого спроса





Замминистра промышленности и информатизации Китая Синь Гобинь проинформировал, что национальный автопром смог вернуть объемы производства к 97% от тех, которые наблюдались до пандемии коронавируса. Стремительный темп выпуска все же дополняется низким уровнем рыночного спроса, что в конечном итоге может привести к чрезмерной нагрузке на складские запасы автозаводов. Китайские эксперты говорят, что в будущем это вынудит компании сократить мощности и снизить объем предложения.Местные власти предпринимают все экстренные меры и утверждают государственные проекты, которые будут стимулировать спрос среди потребителей и вернут рынок к прежним показателям. Известно, что коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с 50% до 82%, являясь признаком стабилизации экономических отношений внутри страны. По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 786 тысяч зараженных коронавирусом, а число летальных исходов выросло до 37,8 тысяч человек.