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Авторынок Китая столкнулся с проблемой низкого спроса

Автомобильной промышленности Китая удалось восстановить производство после вспышки COVID-19. Несмотря на стабильную эпидемиологическую обстановку, местный рынок столкнулся с проблемой низкого спроса.

Замминистра промышленности и информатизации Китая Синь Гобинь проинформировал, что национальный автопром смог вернуть объемы производства к 97% от тех, которые наблюдались до пандемии коронавируса. Стремительный темп выпуска все же дополняется низким уровнем рыночного спроса, что в конечном итоге может привести к чрезмерной нагрузке на складские запасы автозаводов. Китайские эксперты говорят, что в будущем это вынудит компании сократить мощности и снизить объем предложения.

Местные власти предпринимают все экстренные меры и утверждают государственные проекты, которые будут стимулировать спрос среди потребителей и вернут рынок к прежним показателям. Известно, что коэффициент возврата сотрудников на рабочие места вырос примерно с 50% до 82%, являясь признаком стабилизации экономических отношений внутри страны. По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 786 тысяч зараженных коронавирусом, а число летальных исходов выросло до 37,8 тысяч человек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:12

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