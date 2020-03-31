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Ксения Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина

Известная журналистка Ксения Собчак и её муж Константин Богомолов собираются дать полезные рекомендации телезрителям. Они касаются того, как сохранить отношения в семье в такой сложный период в условиях самоизоляции.
Ксения Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина

Ведущая Ксения Собчак решила прийти на помощь жителям России и дать им советы по сохранению семей в период карантина. Как утверждает журналистка, она обладает несколькими полезными рекомендациями на этот счёт и готова рассказать их всем желающим. На днях в эфире федерального канала она планирует провести прямую трансляцию, в которой поделится секретами крепкого замужества. Помогать Собчак в этом будет театральный постановщик и кинорежиссер Константин Богомолов, являющийся её новым мужем.

Своим подписчикам в социальной сети она рассказала, что после окончания строгого режима самоизоляции в Китае резко возросло число разводов и ведущая готова дать несколько любопытных советов, как такого избежать россиянам. Комментаторы на её странице в Instagram отнеслись к подобным обещаниям с прохладой. Напомнив, что Ксения находится во втором браке, ей посоветовали не учить сохранять семейный очаг.

Первая семья с известным актером Максимом Виторганом распалась из-за измены Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Для режиссера брак является вторым и также окутан слухами об измене.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:27

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