Ксения Собчак с Богомоловым научат россиян, как не развестись после карантина





Ведущая Ксения Собчак решила прийти на помощь жителям России и дать им советы по сохранению семей в период карантина. Как утверждает журналистка, она обладает несколькими полезными рекомендациями на этот счёт и готова рассказать их всем желающим. На днях в эфире федерального канала она планирует провести прямую трансляцию, в которой поделится секретами крепкого замужества. Помогать Собчак в этом будет театральный постановщик и кинорежиссер Константин Богомолов, являющийся её новым мужем.Своим подписчикам в социальной сети она рассказала, что после окончания строгого режима самоизоляции в Китае резко возросло число разводов и ведущая готова дать несколько любопытных советов, как такого избежать россиянам. Комментаторы на её странице в Instagram отнеслись к подобным обещаниям с прохладой. Напомнив, что Ксения находится во втором браке, ей посоветовали не учить сохранять семейный очаг.Первая семья с известным актером Максимом Виторганом распалась из-за измены Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Для режиссера брак является вторым и также окутан слухами об измене.