General Motors откладывает производство автомобилей из-за коронавируса





Отмечается, что руководство концерна вынуждено отложить сроки запуска серийного производства внедорожников GMC Yukon, Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Ранее планировалось, что все указанные модели пойдут в серию уже в конце апреля на предприятии в Арлингтоне, штат Техас. Однако этот завод было решено временно закрыть вместе с некоторыми другими производственными площадками General Motors. Возобновление работы предприятий станет возможным лишь после того, как обстановка в стране, вызванная распространением COVID-19, стабилизируется.Кроме того, по данным агентства, концерн также принял решение отложить разработку новых моделей, в число которых входят электрический Cadillac XT4, Bolt EV, а также модели GMC Sierra, Chevrolet Silverado, GMC Terrain и Chevrolet Equinox. Кроме того, сообщается, что еще 18 марта три крупнейших автопроизводителя из США, в число которых входит GM, договорились о полном закрытии всех своих предприятий в Соединенных Штатах из-за пандемии нового типа коронавируса.