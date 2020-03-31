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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, что покинет проект когда будет «окончательно сыта»

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель решила ответить на часто задаваемый в комментариях вопрос о своём уходе. Она заявила поклонникам, что не уйдет из проекта пока не будет «окончательно сыта».
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала, что покинет проект когда будет «окончательно сыта»

Беременная звёздная участница телестройки часто угрожает покинуть проект. Она и Дмитрий Дмитренко, захватив маленькую Василису, часто сбегают от остальных участников шоу. Но ещё ни разу не было, чтобы они не возвращались обратно в кратчайшее время. Надо заметить, что после возвращения влюбленные ведут себя так, как будто этим поступком сделали серьёзное одолжение другим парам и организаторам.

Не так давно Ольга Григорьевская угрожала покинуть периметр сразу за рождением второго ребенка. Рапунцель заявляла, что её нервы натянуты до предела и самое время искать себе другую дорогу в жизни.

Похоже, что желание Ольги опять изменилось. Отвечая на комментарии в социальной сети девушка дала понять подписчикам, что в данный момент не видит смысла уходить с телепроекта. Рапунцель задумывается о детях, а телепроект обеспечивает ей постоянный доход. Она заверила, что окончательно покинет проект тогда, когда посчитает себя полностью обеспеченной.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:44

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