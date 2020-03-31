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В США от инсульта скончался актер «Санта-Барбары» Джон Каллахан

Издание Variety сообщило о том, что в США в Калифорнии от инсульта скончался Джон Каллахан, актер популярного сериала «Санта-Барбара». Смерть 66-летнего бывшего мужа подтвердила его коллега Ева ЛаРю.

В США от инсульта скончался актер «Санта-Барбары» Джон Каллахан


В своем микроблоге Instagram звезда «Санты-Барбары» написала, что их сердца с дочерью разбиты. Ева ЛаРю выразила благодарность экс-супругу за любовь и за то, что он всегда оказывал ей поддержку. По словам актрисы, только когда наступает час разлуки, возможно осознать всю «глубину любви». Американская знаменитость опечалена тем, что Джон Каллахан никогда не узнает, насколько для нее это было важно.

Актера многие зрители также помнят по популярным сериалам, шоу и фильмам. Джона Каллахана можно увидеть в «Отчаянных домохозяйках», «Крученом городе», «Она написала убийство», «Акулах на свободе», «Детективе Раше» и «Днях нашей жизни».

Брак с Джоном Каллаханом для Евы ЛаРю был вторым. В результате союза на свет появилась дочь, которую пара назвала Кая МакКенна.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:34

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