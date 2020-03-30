Кроссовер Geely Atlas назван самым популярным авто в России





Отчет «АВТОСТАТа» состоит из информации за январь и февраль текущего года. Приблизительно, за названный период в России реализовали более 6,2 тысячи единиц машин, в большинстве случаев SUV-сегмента. При этом модель Geely Atlas заняла первую позицию в перечне, поскольку ее объемы продаж превысили 1,05 тысячи экземпляров.Доля кроссовера составила примерно 17%. Далее расположился Haval F7, реализованный в количестве 1,01 тысячи моделей, что равно 16,3% от общего числа китайских транспортных средств. В тройку лидеров попал автомобиль того же бренда H6, его владельцами оказались 819 водителей.На 4-м месте находится Changan CS35Plus с 516 проданными единицами, а за ним расположился Chery Tiggo 4 с аналогичным количеством продаж. Авто Haval F7x и Geely Emgrand X7 реализовали более 300 раз, а Cherry Tiggo 7 – только 187. Владельцами DFM AX7 стали 168 россиян, а ездой на модели Haval H2 наслаждаются 159 человек.