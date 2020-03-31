АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Джон Красински запустил в YouTube свой канал с хорошими новостями

Джон Красински на просторах площадки YouTube запустил собственный канал с хорошими новостями. Первым приглашенным гостем на шоу “Some Good News” стал Стив Карелл.
Джон Красински запустил в YouTube свой канал с хорошими новостями

В дебютном выпуске звезда сериала “Офис” Джон Красински отметил, что будет говорить только о хорошем в эти непростые времена. Актер напомнил, что человеческий дух способен “прорываться вперед”, несмотря на необходимость изоляции и тревогу. Он поделился, как люди аплодируют медработникам, вступившим в бой с коронавирусом.

Также артист напомнил призывы врачей оставаться дома. Стив Карелл пообщался с коллегой по видеосвязи, напомнив, что до работы над “Офисом” Красински трудился официантом и не надеялся сниматься в сериалах. В разговоре они поделились теплыми воспоминаниями о некоторых других участниках каста, а также оценили вероятность возвращения шоу. Как оказалось, актерам больше нравится встречаться в дружеской обстановке, а не на съемочной площадке.

Первый выпуск собрал массу положительных откликов в социальных сетях, несмотря на то, что длится всего 15 минут.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США от инсульта скончался актер «Санта-Барбары» Джон…
Астрономы: звезды могут поглощать друг-друга в бинарных…
Джон Красински запустил в YouTube свой канал с хорошими…
Друг Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии…
Пауком в пятом выпуске шоу «Маска» оказалась экс-участница «Тату» Лена…
Сын Ирины Понаровской Энтони Родд с семьей остался на карантине в…
Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами длиной в 200 млн световых…
Компания BMW разрабатывает меняющий во время движения форму…
Ученые: От депрессии может спасти даже легкая физическая…
Российские ученые разработали метод рентген-контроля качества деталей…
Ученые из Австралии назвали условие излечения от коронавируса без…
Ремейк Final Fantasy VII поступит в продажу раньше времени из-за…
Зак Снайдер: «В фильме «Бэтмен против Супермена» должен был появиться Марсианский…
Предсказавший пандемию эксперт из США Ларри Бриллиант рассказал, как ее…
Президент Греции Екатерина Сакелларопулу отдаст половину зарплаты на борьбу с…
Planet Computers представила смартфон-трансформер Astro Slide с выдвижной клавиатурой и…
Юморист Евгений Петросян стал…
Правительство РФ создало координационный центр по развенчанию фейков о…
Анджелина Джоли воспользовалась коронавирусом, чтобы запретить Бреду Питту видеться с…
Вооруженные силы РФ «обнулили» смысл американской ПРО в…
Кроссовер Geely Atlas назван самым популярным авто в…
Диетолог рассказала о правилах питания в условиях…
Ученые рассказали, какую пользу солнце приносит для здоровья…
Владимир Винокур разместил в Instagram результаты теста на…
Нарколог дал советы курильщикам по отказу от вредной…
Алексей Панин раскрыл подробности своего пребывания в…
Ученые показали на видео, как воздух распространяется при…
Анна Семак назвала своего супруга «живой…
Просмотреть все новости