Джон Красински запустил в YouTube свой канал с хорошими новостями

В дебютном выпуске звезда сериала “Офис” Джон Красински отметил, что будет говорить только о хорошем в эти непростые времена. Актер напомнил, что человеческий дух способен “прорываться вперед”, несмотря на необходимость изоляции и тревогу. Он поделился, как люди аплодируют медработникам, вступившим в бой с коронавирусом.Также артист напомнил призывы врачей оставаться дома. Стив Карелл пообщался с коллегой по видеосвязи, напомнив, что до работы над “Офисом” Красински трудился официантом и не надеялся сниматься в сериалах. В разговоре они поделились теплыми воспоминаниями о некоторых других участниках каста, а также оценили вероятность возвращения шоу. Как оказалось, актерам больше нравится встречаться в дружеской обстановке, а не на съемочной площадке.Первый выпуск собрал массу положительных откликов в социальных сетях, несмотря на то, что длится всего 15 минут.