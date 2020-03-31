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Друг Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии актера

Артур Согомонян, хороший друг Армена Джигарханяна, рассказал журналистам о самочувствии актера. По его словам, знаменитость находится на карантине, но он полон интересных творческих замыслов и энергии, чтобы вернуться к работе в Московском драматическом театре, который возглавляет.

Друг Армена Джигарханяна рассказал о самочувствии актера


Народный артист соблюдает правила самоизоляции. По словам Артура Согомоняна, актер хотел поехать в свой театр, но потом принял решение, что лучше пока воздержаться. Вскоре его временно закрыли на карантин, поэтому артист успокоился и отпустил эту идею. Его окружение понимает, что в таком почтенном возрасте Армену Джигарханяну лучше не выходить из дома. На данный момент руководитель театра обдумывает творческие планы, в которые сложившаяся ситуация в мире внесла свои коррективы.



Артур Согомонян рассказал, что осенью они планируют учредить премию имени народного артиста СССР, ее намерены вручать молодым перспективным актерам, возраст которых не более 40 лет. Обладатель премии получит право сделать постановку в театре легендарного актера.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:07

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