Пауком в пятом выпуске шоу «Маска» оказалась экс-участница «Тату» Лена Катина
Звездному жюри удалось почти безошибочно угадать, кто скрывался за костюмом Паука в пятом выпуске шоу «Маска». На этот раз им удалось угадать с персоной, а под покровом «насекомого» была экс-участница популярного дуэта «Тату» Лена Катина.
Жюри осталось угадать семь исполнителей, но на каждого из персонажей у них десятки вариантов. Задачу именитым судьям усложняет то, что среди имен правильного может не быть. С такой ситуацией они столкнулись тогда, когда пытались разоблачить Робота.
Лена Катина поблагодарила всех людей, которые причастны к созданию проекта «Маска». По ее словам, за шоу стоит огромная работа за кадром, которая не видна зрителям. Экс-участница группы «Тату» призналась, что ей было очень интересно участвовать в этом проекте.
В связи с тем, что россияне неделю будут находиться на карантине, руководство канала НТВ приняло решение показать выпуски шоу «Маска» с начала. Уже было пять эфиров, поэтому зрители могут пересмотреть шоу или узнать теперь об этой интересной программе.
Жюри осталось угадать семь исполнителей, но на каждого из персонажей у них десятки вариантов. Задачу именитым судьям усложняет то, что среди имен правильного может не быть. С такой ситуацией они столкнулись тогда, когда пытались разоблачить Робота.
Лена Катина поблагодарила всех людей, которые причастны к созданию проекта «Маска». По ее словам, за шоу стоит огромная работа за кадром, которая не видна зрителям. Экс-участница группы «Тату» призналась, что ей было очень интересно участвовать в этом проекте.
В связи с тем, что россияне неделю будут находиться на карантине, руководство канала НТВ приняло решение показать выпуски шоу «Маска» с начала. Уже было пять эфиров, поэтому зрители могут пересмотреть шоу или узнать теперь об этой интересной программе.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00