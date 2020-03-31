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Пауком в пятом выпуске шоу «Маска» оказалась экс-участница «Тату» Лена Катина

Звездному жюри удалось почти безошибочно угадать, кто скрывался за костюмом Паука в пятом выпуске шоу «Маска». На этот раз им удалось угадать с персоной, а под покровом «насекомого» была экс-участница популярного дуэта «Тату» Лена Катина.

Пауком в пятом выпуске шоу «Маска» оказалась экс-участница «Тату» Лена Катина


Жюри осталось угадать семь исполнителей, но на каждого из персонажей у них десятки вариантов. Задачу именитым судьям усложняет то, что среди имен правильного может не быть. С такой ситуацией они столкнулись тогда, когда пытались разоблачить Робота.

Лена Катина поблагодарила всех людей, которые причастны к созданию проекта «Маска». По ее словам, за шоу стоит огромная работа за кадром, которая не видна зрителям. Экс-участница группы «Тату» призналась, что ей было очень интересно участвовать в этом проекте.

В связи с тем, что россияне неделю будут находиться на карантине, руководство канала НТВ приняло решение показать выпуски шоу «Маска» с начала. Уже было пять эфиров, поэтому зрители могут пересмотреть шоу или узнать теперь об этой интересной программе.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

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