Пауком в пятом выпуске шоу «Маска» оказалась экс-участница «Тату» Лена Катина

Жюри осталось угадать семь исполнителей, но на каждого из персонажей у них десятки вариантов. Задачу именитым судьям усложняет то, что среди имен правильного может не быть. С такой ситуацией они столкнулись тогда, когда пытались разоблачить Робота.Лена Катина поблагодарила всех людей, которые причастны к созданию проекта «Маска». По ее словам, за шоу стоит огромная работа за кадром, которая не видна зрителям. Экс-участница группы «Тату» призналась, что ей было очень интересно участвовать в этом проекте.В связи с тем, что россияне неделю будут находиться на карантине, руководство канала НТВ приняло решение показать выпуски шоу «Маска» с начала. Уже было пять эфиров, поэтому зрители могут пересмотреть шоу или узнать теперь об этой интересной программе.