Телескоп Hubble запечатлел космическое цунами длиной в 200 млн световых лет





Исследования подтверждали наличие сверхмассивных гало возле квазаров, которые могут занимать пространство до 100 тыс. световых лет. Однако последние наблюдения ученых показывают, что определенные объекты такого рода могут спровоцировать космическое цунами. Под его влияние попадает гораздо больше материи, что в итоге разбрасывает своеобразную “рябь” по ближайшему пространству Вселенной. Hubble показал некоторые из подобных явлений, а именно цунами, которые двигаются со скоростью 74 млн км/ч. Ближайший к Земле эпицентр находится на расстоянии около 10 млрд световых лет.Генерируемые ими ветра затрагивают области до 200 млн световых лет. Такие данные астрофизики получили благодаря спектографу, который зарегистрировал диапазон ультрафиолетового излучения.