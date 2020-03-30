Зак Снайдер: «В фильме «Бэтмен против Супермена» должен был появиться Марсианский Охотник»





В ходе прямого эфира режиссёр делился информацией о разных деталях и символизме в картине, который он закладывал в те или иные эпизоды, начиная с «Человека из стали». По словам Зака Снайдера, финальная битва в данном проекте должна была продемонстрировать последствия действий персонажей, слегка напоминая поведение Озимандиса из фильма «Хранители». Мир бы смог восстановиться, но только после сюжета из 5-ти кинолент.В сцене состязания между 2-мя героями из следующего фильма Бэтмен, по мнению создателя, пытался специально подстроить происходящее под свою картину мира, таким образом оправдывая собственные действия. Как отметил Снайдер, персонаж Суовика, которого исполнил Гарри Ленникс, не просто был Марсианским Охотником, ведь он знал о тайной личности Супермена, но решил сохранить этот секрет.Еще одним откровением для пользователей стало то, что актер Барри Аллен из будущего отправил Брюса в «мир Кошмаров», чтобы посмотреть на вселенную без героини Лоис Лейн. Для этого он применил «Космическую беговую дорожку» и воспользовался услугами Киборга. По первоначальному замыслу Брюс должен был отправиться назад во времени, но для этого было лишь 2 возможности, причем непонятно какие.Еще одним интересным моментом стало то, что крик Супермена после того, как его убил Думсдей, оказался так силен, что распространился почти по всей галактике. В конце трансляции Снайдер заявил о необходимости выпустить сиквел к фильму.