Президент Греции Екатерина Сакелларопулу отдаст половину зарплаты на борьбу с COVID-19





Половина ежемесячного заработка Екатерины Сакелларопулу будет внесена на спецсчет как «минимальный знак солидарности» Греции. Об этом сообщили представители администрации президента государства.На данный момент в Греции официально подтвердили 1156 случаев заражения короновирусом, из которых 38 летальных. Накануне о распространении COVID-19 в государстве рассказал Сотирис Циодрас, представитель Минздрава Греции. За последние сутки коронавирусная инфекция унесла жизни четырех граждан республики.