Президент Греции Екатерина Сакелларопулу отдаст половину зарплаты на борьбу с COVID-19
В связи с тем, что в Греции сложилась сложная экономическая ситуация из-за пандемии, президент Екатерина Сакелларопулу приняла решение о перечислении половины своей зарплаты на борьбу с COVID-19. Глава республики намерена прибегать к таким мерам на протяжении двух месяцев.
Половина ежемесячного заработка Екатерины Сакелларопулу будет внесена на спецсчет как «минимальный знак солидарности» Греции. Об этом сообщили представители администрации президента государства.
На данный момент в Греции официально подтвердили 1156 случаев заражения короновирусом, из которых 38 летальных. Накануне о распространении COVID-19 в государстве рассказал Сотирис Циодрас, представитель Минздрава Греции. За последние сутки коронавирусная инфекция унесла жизни четырех граждан республики.
Половина ежемесячного заработка Екатерины Сакелларопулу будет внесена на спецсчет как «минимальный знак солидарности» Греции. Об этом сообщили представители администрации президента государства.
На данный момент в Греции официально подтвердили 1156 случаев заражения короновирусом, из которых 38 летальных. Накануне о распространении COVID-19 в государстве рассказал Сотирис Циодрас, представитель Минздрава Греции. За последние сутки коронавирусная инфекция унесла жизни четырех граждан республики.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:35