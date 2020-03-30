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Президент Греции Екатерина Сакелларопулу отдаст половину зарплаты на борьбу с COVID-19

В связи с тем, что в Греции сложилась сложная экономическая ситуация из-за пандемии, президент Екатерина Сакелларопулу приняла решение о перечислении половины своей зарплаты на борьбу с COVID-19. Глава республики намерена прибегать к таким мерам на протяжении двух месяцев.

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу отдаст половину зарплаты на борьбу с COVID-19


Половина ежемесячного заработка Екатерины Сакелларопулу будет внесена на спецсчет как «минимальный знак солидарности» Греции. Об этом сообщили представители администрации президента государства.

На данный момент в Греции официально подтвердили 1156 случаев заражения короновирусом, из которых 38 летальных. Накануне о распространении COVID-19 в государстве рассказал Сотирис Циодрас, представитель Минздрава Греции. За последние сутки коронавирусная инфекция унесла жизни четырех граждан республики.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:35

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