Предсказавший пандемию эксперт из США Ларри Бриллиант рассказал, как ее закончить





Ларри Бриллиант считает ситуацию с коронавирусом в современности самой опасной из тех, что он наблюдал. Он считает, что это время стало сложным для всех, но недуг можно победить. Врач в свое время сотрудничал с ВОЗ по противодействию оспе, а также участвовал в борьбе с гриппом, полиомиелитом и слепотой. Сейчас он живет в Сан-Франциско и отмечает, что власти США начали предпринимать более существенные меры по противодействию коронавирусу. Эпидемиолог уверен, что иммунитет от него может выработаться в результате успешного лечения. Принимаемые многими странами меры, а именно закрытие заведений, учебных учреждений и изоляция населения, он считает верными, а ношение масок – эффективной защитой.Чтобы окончательно победить недуг Бриллиант советует получить “коллективный иммунитет”. Для этого необходимо наличие вакцины и существенного процента граждан, которые успешно вылечились. Время, которое выиграет человечество у вируса с помощью карантина увеличит вероятность получения вакцины или средства профилактики.