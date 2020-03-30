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Предсказавший пандемию эксперт из США Ларри Бриллиант рассказал, как ее закончить

Эпидемиолог из США, 75-летний Ларри Бриллиант, который предсказал пандемию 14 лет назад, рассказал, как ее закончить. Методы борьбы с коронавирусом врач описал на страницах зарубежного издания Wired.
Предсказавший пандемию эксперт из США Ларри Бриллиант рассказал, как ее закончить

Ларри Бриллиант считает ситуацию с коронавирусом в современности самой опасной из тех, что он наблюдал. Он считает, что это время стало сложным для всех, но недуг можно победить. Врач в свое время сотрудничал с ВОЗ по противодействию оспе, а также участвовал в борьбе с гриппом, полиомиелитом и слепотой. Сейчас он живет в Сан-Франциско и отмечает, что власти США начали предпринимать более существенные меры по противодействию коронавирусу. Эпидемиолог уверен, что иммунитет от него может выработаться в результате успешного лечения. Принимаемые многими странами меры, а именно закрытие заведений, учебных учреждений и изоляция населения, он считает верными, а ношение масок – эффективной защитой.

Чтобы окончательно победить недуг Бриллиант советует получить “коллективный иммунитет”. Для этого необходимо наличие вакцины и существенного процента граждан, которые успешно вылечились. Время, которое выиграет человечество у вируса с помощью карантина увеличит вероятность получения вакцины или средства профилактики.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:05

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