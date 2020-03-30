Planet Computers представила смартфон-трансформер Astro Slide с выдвижной клавиатурой и 5G





Смартфон может похвастаться механизмом, оснащенным подвижным шарниром RockUp. Благодаря этому Astro Slide превращается в КПК с выдвижной клавиатурой. Этот функционал позволяет искать информацию в Сети или отправлять сообщения.Astro Slide получил сенсорный дисплей на 6,53 дюймов и флагманский процессор MediaTek Dimensity 1000 с восемью ядрами. Этот чипсет в сравнении с другими моделями с 5G имеет удвоенную производительность и сниженные показатели энергопотребления. Гаджет-трансформер разработчики Planet Computers оснастили основной камерой на 48 Мп, слотом для карт microSD, адаптерами Bluetooth и Wi-Fi 6. Новинка может похвастаться емкостью оперативной памяти 6 гигабайт и флеш-накопителем 128 гигабайт. Кроме этого, Astro Slide получил модуль NFC, два порта USB-C, аудиоразъем для наушников и сканер отпечатков пальцев.