АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой

Евгений Петросян стал прадедушкой, но не может отметить радостное событие вместе с дочерью, поскольку она встала на сторону его бывшей жены Елены Степаненко. На данный момент 51-летняя Викторина Петросян не поддерживает общение со звездным отцом.

Долгое время Викторина Петросян проживает в США вместе с сыновьями Андреем и Марком. До закрытия границ из-за коронавируса она находилась в России и не успела уехать к детям. На родину она приезжала, чтобы поговорить с отцом, но из-за конфликтов в семье разговор не состоялся. Дело в том, что после разрыва отношений с Еленой Степаненко дочь Евгения Петросяна приняла ее сторону. Из-за этого юморист не может в семейном кругу отпраздновать рождение ребенка у одного из своих внуков. Подруга Викторины Петросян подтвердила, что она стала бабушкой.

Недавно в Сети появилась информация о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын. Наследника паре выносила суррогатная мать, а пополнение в семье ожидалось в строгой тайне, но сведения об этом артист до сих пор не комментирует.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Planet Computers представила смартфон-трансформер Astro Slide с выдвижной клавиатурой и…
Юморист Евгений Петросян стал…
Правительство РФ создало координационный центр по развенчанию фейков о…
Анджелина Джоли воспользовалась коронавирусом, чтобы запретить Бреду Питту видеться с…
Вооруженные силы РФ «обнулили» смысл американской ПРО в…
Кроссовер Geely Atlas назван самым популярным авто в…
Диетолог рассказала о правилах питания в условиях…
Ученые рассказали, какую пользу солнце приносит для здоровья…
Владимир Винокур разместил в Instagram результаты теста на…
Нарколог дал советы курильщикам по отказу от вредной…
Алексей Панин раскрыл подробности своего пребывания в…
Ученые показали на видео, как воздух распространяется при…
Анна Семак назвала своего супруга «живой…
Дарья Повереннова рассказала, что на улицы Нью-Йорка вышла…
Эксперты назвали преимущества и риски от употребления…
Бесплатная телемедецинская помощью от ВЭБ.РФ и Доктор…
Элтон Джон выступил с онлайн-концертом в поддержку борьбы с…
Ольга Бузова "засветила" помолвочное кольцо в новом клипе Давида…
В Telegram появились папки для чатов, каналов и…
Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова раскрыла секрет своей стройности: "Просто не ем, как…
Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев скрыл свой настоящий…
В "Одноклассниках" запустили сервисы…
World Athletics объявила о переносе ЧМ по легкой атлетике на 2022…
В России покупатель Mitsubishi L200 получит в подарок гречку и туалетную…
ВЭБ.РФ и "Доктор рядом" запустили федеральный проект по бесплатной телемедицинской…
Российские знаменитости присоединились к флешмобу «Мой и пой» для борьбы с…
Медики перечислили продукты, способные снизить риск…
Компания LG отменила выпуск смартфонов G9…
Просмотреть все новости