Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой





Долгое время Викторина Петросян проживает в США вместе с сыновьями Андреем и Марком. До закрытия границ из-за коронавируса она находилась в России и не успела уехать к детям. На родину она приезжала, чтобы поговорить с отцом, но из-за конфликтов в семье разговор не состоялся. Дело в том, что после разрыва отношений с Еленой Степаненко дочь Евгения Петросяна приняла ее сторону. Из-за этого юморист не может в семейном кругу отпраздновать рождение ребенка у одного из своих внуков. Подруга Викторины Петросян подтвердила, что она стала бабушкой.Недавно в Сети появилась информация о том, что у 74-летнего Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын. Наследника паре выносила суррогатная мать, а пополнение в семье ожидалось в строгой тайне, но сведения об этом артист до сих пор не комментирует.