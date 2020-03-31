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Компания BMW разрабатывает меняющий во время движения форму руль

Компания BMW собирается создать руль, способный менять форму во время движения. Соответствующие документы уже находятся в патентном бюро.
Компания BMW разрабатывает меняющий во время движения форму руль

Благодаря новой разработке руль сможет становиться овальным за счет поворота частей обода. Подобные рулевые колеса окажутся более эффективными в экстренных ситуациях или автономном режиме. Технология BMW позволит владельцу автомобиля не только получить больше места, но и увеличит его безопасность.

На данный момент подробности изменений руля-трансформера не известны, но разработчики сообщили, что он сможет становиться квадратным. Это решение было озвучено в линейке iNext 2021 модельного года. Кроме этого, представители компании предполагают, что рулевое колесо оборудуют оптическими волокнами. Сейчас его чертежи доступны для просмотра в интернете. Во время применения автономных режимов эти волокна смогут предупредить водителя о необходимости быстро взять управление машиной на себя.

Изучением новой технологии занялись ученые университета в Стэнфорде. Тестирование роботизированного руля подтвердило его эффективность в ходе испытаний на стенде. Согласно проведенным экспериментам, человек сможет оперативнее реагировать на рулевое колесо, начинающее автоматически менять свою форму в чрезвычайной ситуации.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 04:02

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