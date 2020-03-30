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Правительство РФ создало координационный центр по развенчанию фейков о COVID-19

Представители кабмина сообщили о том, что российское правительство создало координационный центр, который будет заниматься развенчанием фейков о COVID-19. Данный штаб будет мониторить и бороться с ложными сведениями, которые распространяются в Сети о коронавирусной инфекции.

Правительство РФ создало координационный центр по развенчанию фейков о COVID-19


Как сообщило издание «Слово и Дело», соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, российский премьер-министр. Сотрудники координационного центра будут подготавливать опровержения фейковым материалам. Это сделано, в первую очередь, чтобы не допустить распространения панических настроений среди граждан страны.

Правительство РФ не хочет, чтобы лживая информация, доступ к которой есть у каждого жителя государства благодаря интернету, дестабилизировала политическое и социально-экономическое положения в России.

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Политика
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:20

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