Сын Ирины Понаровской Энтони Родд с семьей остался на карантине в Индии
Сын 67-летней певицы Ирины Понаровской отказался от эвакуации в Россию из-за коронавируса. Энтони Родд вместе со своей семьей остался на карантине в Индии.
Наследник Понаровской всю зиму провел на Гоа и не захотел возвращаться в Россию перед закрытием границ из-за пандемии коронавируса. С февраля Энтони Родд отдыхает в Индии с женой и детьми, он хорошо осведомлен о карантине. Невестка певицы призналась, что у нее “нет веры” в медицину на родине, но при этом она не надеется на врачей в Индии.
Семья считает, что квалифицированные специалисты остались только в Москве, но там, в случае заболевания, очередь до них может не дойти. Поэтому они решили не рисковать с переездом и остаться на месте, где пока обстановка спокойная. Семья уверена, что “три недели протянет точно”, а также Родд пообещал поддерживать связь со звездной матерью.
Старший внук исполнительницы родился в 2014 году, а в 2018-м родилась внучка.
Наследник Понаровской всю зиму провел на Гоа и не захотел возвращаться в Россию перед закрытием границ из-за пандемии коронавируса. С февраля Энтони Родд отдыхает в Индии с женой и детьми, он хорошо осведомлен о карантине. Невестка певицы призналась, что у нее “нет веры” в медицину на родине, но при этом она не надеется на врачей в Индии.
Семья считает, что квалифицированные специалисты остались только в Москве, но там, в случае заболевания, очередь до них может не дойти. Поэтому они решили не рисковать с переездом и остаться на месте, где пока обстановка спокойная. Семья уверена, что “три недели протянет точно”, а также Родд пообещал поддерживать связь со звездной матерью.
Старший внук исполнительницы родился в 2014 году, а в 2018-м родилась внучка.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00