Сын Ирины Понаровской Энтони Родд с семьей остался на карантине в Индии

Наследник Понаровской всю зиму провел на Гоа и не захотел возвращаться в Россию перед закрытием границ из-за пандемии коронавируса. С февраля Энтони Родд отдыхает в Индии с женой и детьми, он хорошо осведомлен о карантине. Невестка певицы призналась, что у нее “нет веры” в медицину на родине, но при этом она не надеется на врачей в Индии.Семья считает, что квалифицированные специалисты остались только в Москве, но там, в случае заболевания, очередь до них может не дойти. Поэтому они решили не рисковать с переездом и остаться на месте, где пока обстановка спокойная. Семья уверена, что “три недели протянет точно”, а также Родд пообещал поддерживать связь со звездной матерью.Старший внук исполнительницы родился в 2014 году, а в 2018-м родилась внучка.