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Анджелина Джоли воспользовалась коронавирусом, чтобы запретить Бреду Питту видеться с детьми

Вследствие пандемии коронавируса многие люди предпочитают находиться на самоизоляции и избегать контактов с людьми. Американская актриса Анджелина Джоли воспользовалась ситуацией, чтобы запретить своему экс-супругу, актёру Бреду Питту, видеться с детьми.
Анджелина Джоли воспользовалась коронавирусом, чтобы запретить Бреду Питту видеться с детьми

Как передаёт издание Globe, Брэд Питт негодует: на протяжении длительного периода он боролся за возможность регулярно видеться с его и Анджелины Джоли общими детьми. Тем не менее, теперь ввиду сложившихся обстоятельств актёр вновь не может добиться желаемого.

Актриса решила отменить регулярные встречи экс-супруга с наследниками из-за пандемии коронавируса. Сейчас знаменитость с подростками находится на самоизоляции в своём доме в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, звезда фильма "Однажды в… Голливуде" считает такое поведение неподобающим и требует, чтобы оставшуюся часть карантина дети провели с ним.

Сама посол доброй воли ООН получает наслаждение от общения с чадами. К тому же вследствие пандемии из Южной Кореи прилетел её старший сын Мэддокс. Джоли проводит всё время с наследниками и тщательно контролирует их занятия. Они встают рано утром и получают от актрисы ряд заданий, которые она после проверяет.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 21:05

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