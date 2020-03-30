Бесплатная телемедецинская помощью от ВЭБ.РФ и Доктор рядом
Все жители РФ будут обеспечены бесплатной телемедецинской помощи благодаря новому проекту Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и телемедицинской компании«Доктор рядом». Россияне смогут обращаться за дистанционными консультациями не только к врачам общей практики, но и к врачам узких специальностей. Консультации не будут ограничены информированием по коронавирусной инфекции.
Медицинской и технологической базой проекта стала компания «Доктор рядом», а ВЭБ.РФ обеспечивает повышение доступности помощи населению в текущих условиях пандемии, особенно с учетом наибольшей уязвимости пациентов с хроническими заболеваниями, пожилых людей и семей с малолетними детьми. Особенно важным преимуществом проекта в современных условиях является онлайн-характер поддержки.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что в условиях самоизоляции потребность в дистанционных медицинских услугах возрастает, поэтому одна из главных целей развития – обеспечение доступа к телемедецине. «С сегодняшнего дня по всей России можно бесплатно получить онлайн-консультацию не только по коронавирусу, но и по другим заболеваниям. Мы надеемся, что доступная телемедицина поможет сохранить здоровье нашим согражданам», - уточнил он.
Дистанционные консультации происходят круглосуточно при помощи приложения, сайта и телефонной линии. Врачи узких специальностей консультируют по предварительной записи. Услуги будут бесплатными не менее месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.
В декабре 2019 года «Доктор рядом» и VEB Ventures (специализированная дочерняя компания ВЭБ.РФ) подписали соглашение об основных условиях финансирования. Сегодня партнеры запускают социальный проект, направленный на снижение в стране распространения коронавируса. Задача проекта – помочь докторам, ежедневно сражающимся с болезнью, обеспечив их удобными инструментами взаимодействия с пациентами и взяв на себя обязанности по организации бесплатной медицинской помощи онлайн.
Игорь Шувалов выразил уверенность, что проект будет способствовать расширению возможностей здравоохранения за счет широкого внедрения цифровых сервисов.
Генеральный директор телемедицинской компании «Доктор рядом» Денис Швецов рассказал, что к такому значимого проекта подключены не только все ресурсы самой организации, но и возможности ее партнеров. «Мы видим широкий отклик в профессиональном сообществе, высококвалифицированные врачи из различных регионов хотят взять на себя часть важнейшей работы по обеспечению доступа к медицине для самого широкого круга пациентов. Мы готовы обучать докторов технологиям и специфике общения в режиме онлайн, чтобы удовлетворить растущие запросы на медицинскую помощь жителям нашей страны». Он также выразил уверенность, что когда ситуация с эпидемией стабилизируется, этот опыт взаимодействия будет очень важен для врачей и пациентов в будущем.
Компания «Доктор рядом» убедилась в готовности платформы к большой нагрузке и усилили ИТ-инфраструктуру, поэтому призывает россиян активнее пользоваться сервисом.
Мобильный сервис:
Скачайте приложение «Доктор рядом Телемед» и зарегистрируйтесь.
Введите промокод VEBMED.
Выберите врача и получите консультацию.
На компьютере:
Перейдите по ссылке https://telemed.drclinics.ru/ и зарегистрируйтесь.
Введите промокод VEBMED.
Выберите врача и получите консультацию.
По телефону:
Наберите номер 8 800 550 69 17, оператор зарегистрирует вас, направит к дежурному терапевту или запишет к врачу узкой специальности.
Источник - вэб.рф
Медицинской и технологической базой проекта стала компания «Доктор рядом», а ВЭБ.РФ обеспечивает повышение доступности помощи населению в текущих условиях пандемии, особенно с учетом наибольшей уязвимости пациентов с хроническими заболеваниями, пожилых людей и семей с малолетними детьми. Особенно важным преимуществом проекта в современных условиях является онлайн-характер поддержки.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что в условиях самоизоляции потребность в дистанционных медицинских услугах возрастает, поэтому одна из главных целей развития – обеспечение доступа к телемедецине. «С сегодняшнего дня по всей России можно бесплатно получить онлайн-консультацию не только по коронавирусу, но и по другим заболеваниям. Мы надеемся, что доступная телемедицина поможет сохранить здоровье нашим согражданам», - уточнил он.
Дистанционные консультации происходят круглосуточно при помощи приложения, сайта и телефонной линии. Врачи узких специальностей консультируют по предварительной записи. Услуги будут бесплатными не менее месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации.
В декабре 2019 года «Доктор рядом» и VEB Ventures (специализированная дочерняя компания ВЭБ.РФ) подписали соглашение об основных условиях финансирования. Сегодня партнеры запускают социальный проект, направленный на снижение в стране распространения коронавируса. Задача проекта – помочь докторам, ежедневно сражающимся с болезнью, обеспечив их удобными инструментами взаимодействия с пациентами и взяв на себя обязанности по организации бесплатной медицинской помощи онлайн.
Игорь Шувалов выразил уверенность, что проект будет способствовать расширению возможностей здравоохранения за счет широкого внедрения цифровых сервисов.
Генеральный директор телемедицинской компании «Доктор рядом» Денис Швецов рассказал, что к такому значимого проекта подключены не только все ресурсы самой организации, но и возможности ее партнеров. «Мы видим широкий отклик в профессиональном сообществе, высококвалифицированные врачи из различных регионов хотят взять на себя часть важнейшей работы по обеспечению доступа к медицине для самого широкого круга пациентов. Мы готовы обучать докторов технологиям и специфике общения в режиме онлайн, чтобы удовлетворить растущие запросы на медицинскую помощь жителям нашей страны». Он также выразил уверенность, что когда ситуация с эпидемией стабилизируется, этот опыт взаимодействия будет очень важен для врачей и пациентов в будущем.
Компания «Доктор рядом» убедилась в готовности платформы к большой нагрузке и усилили ИТ-инфраструктуру, поэтому призывает россиян активнее пользоваться сервисом.
Мобильный сервис:
Скачайте приложение «Доктор рядом Телемед» и зарегистрируйтесь.
Введите промокод VEBMED.
Выберите врача и получите консультацию.
На компьютере:
Перейдите по ссылке https://telemed.drclinics.ru/ и зарегистрируйтесь.
Введите промокод VEBMED.
Выберите врача и получите консультацию.
По телефону:
Наберите номер 8 800 550 69 17, оператор зарегистрирует вас, направит к дежурному терапевту или запишет к врачу узкой специальности.
Источник - вэб.рф
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:34