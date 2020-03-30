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Вооруженные силы РФ «обнулили» смысл американской ПРО в Польше

Вооруженные силы РФ дали достойный ответ на активизацию военных действий НАТО на территории Прибалтики и Восточной Европы. Сообщается, что страна «обнулила» смысл американской ПРО в Польше.
Вооруженные силы РФ «обнулили» смысл американской ПРО в Польше

В Калининграде создали батальон РСЗО «Смерч». Согласно предоставленной информации, боеприпасы такой оружейной системы не поддаются перехвату со стороны комплексов противоракетной обороны. Из этого следует, что манипуляции РФ являются симметричной реакцией на действия военного блока НАТО. По словам политолога Владимира Анохина, реактивная система РСЗО «Смерч» может вести прицельный огонь с расстоянием до 12-ти км. Мощности подобных систем достаточно для прикрытия Калининградской области от атаки потенциального противника.

Как отметил полковник, американские ПРО в Польше и другие системы вооружения, которые будут применяться против России на территории сопредельных стран, могут быть оперативно уничтожены. Об этом сообщает Политэксперт.

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Политика
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:50

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