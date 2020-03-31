Российские ученые разработали метод рентген-контроля качества деталей самолетов





Новая установка при помощи рентгена обеспечивает контроль состояния монокристаллических турбинных лопаток, которые задействованы в работе авиационного двигателя. В пресс-службе “ЛЭТИ” отметили, что аналогов разработки нет ни в России, ни за рубежом.Сейчас ее качество проверяют на стационарных установках, которые находятся в крупных лабораториях. Они позволяют проверить любое изделие с подобным составом, но специализированные производства не нуждаются в многозадачности. Новая аппаратура позволит быстро проанализировать структуру лопатки, а результат этой работы останется оценить технологу. Окончательный вывод можно получить после анализа на цифровом детекторе, где изучается положение каждого выявленного пятна.Новая программа позволит выявить дефекты в структуре анализируемого объекта. Данная установка уже установлена в двух российских предприятиях.