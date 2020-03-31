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Российские ученые разработали метод рентген-контроля качества деталей самолетов

Российские ученые предложили новый метод проведения рентген-контроля качества деталей для самолетов. Работу над установкой осуществляли специалисты СПбГЭТУ “ЛЭТИ”.

Новая установка при помощи рентгена обеспечивает контроль состояния монокристаллических турбинных лопаток, которые задействованы в работе авиационного двигателя. В пресс-службе “ЛЭТИ” отметили, что аналогов разработки нет ни в России, ни за рубежом.

Сейчас ее качество проверяют на стационарных установках, которые находятся в крупных лабораториях. Они позволяют проверить любое изделие с подобным составом, но специализированные производства не нуждаются в многозадачности. Новая аппаратура позволит быстро проанализировать структуру лопатки, а результат этой работы останется оценить технологу. Окончательный вывод можно получить после анализа на цифровом детекторе, где изучается положение каждого выявленного пятна.

Новая программа позволит выявить дефекты в структуре анализируемого объекта. Данная установка уже установлена в двух российских предприятиях.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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