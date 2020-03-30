Диетолог рассказала о правилах питания в условиях самоизоляции





По словам врача-диетолога, у всех членов семьи был свой распорядок дня: дети ходили в сад, школу, взрослые – на работу. Поэтому, важно согласовать со всеми режим питания, который будет для них удобным. В противном случае, начнутся перекусы со всеми за компанию. Это приведет к набору лишнего веса и сформирует зависимость от продуктов. Поэтому, должны быть запланированные три приема пищи с двумя перекусами в виде второго завтрака и полдника.Также необходимо сопоставлять набранные калории с физическими затратами энергии. Идеально, если будет возможность дома контролировать вес ежедневно. Особенно это касается тех, кто склонен к полноте или имеет проблемы со здоровьем. Марина Макиша отметила, что если за неделю во время самоизоляции человек набирает свыше 500 граммов, следует проанализировать свой рацион. Диетолог советует исключить в таком случае сладкие и мучные продукты, а также блюда с высоким содержанием жира.