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Ученые рассказали, какую пользу солнце приносит для здоровья человека

После изучения многочисленных научных материалов ученые пришли к выводам, что современные люди должны больше времени проводить на улице под воздействием ультрафиолетовых лучей. Специалисты рассказали, какую пользу солнце приносит для здоровья человека.

Ученые рассказали, какую пользу солнце приносит для здоровья человека


В обществе, где люди постоянно заняты в офисах и много времени проводят за компьютерами и смартфонами, регулярные прогулки на воздухе являются просто необходимостью. При этом, важно влияние солнечных лучей. По словам ученых, существует такой синдром, как аффективное сезонное расстройство, которое развивается независимо от того, какое время года. Кроме этого, такое явление может сопровождать некоторых людей круглый год. При нехватке солнечного света нарушается процесс выработки гормонов, являющихся жизненно необходимыми для здорового организма.

В процессе проведения исследований было установлено, что пребывание на свежем воздухе под солнечными лучами помогает человеку наладить функционирование мозга и справиться с депрессивными состояниями.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:20

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