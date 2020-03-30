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Владимир Винокур разместил в Instagram результаты теста на коронавирус

На днях Владимир Винокур решил сдать тест на коронавирус, которым заразился его друг Лев Лещенко. Результаты юморист опубликовал на своей странице в Instagram.
Владимир Винокур разместил в Instagram результаты теста на коронавирус

В новом посте артист сообщил поклонникам, что хочет рассказать им о «радостном событии». Владимир Винокур разместил в блоге 2 снимка с медиками в защитных костюмах, проводивших забор биоматериала для теста на наличие у знаменитости заболевания. На последней фотографии можно заметить результаты анализов, сдача которых осуществлялась 24-го марта. Согласно данным медицинского документа, коронавирус у певца обнаружен не был. В комментариях фолловеры порадовались за кумира и пожелали ему здоровья.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала подробности вечеринки в честь дня рождения Аллы Крутой, на которой присутствовал Лев Лещенко. Как сказала телеведущая, певец не задерживался на торжестве, а лишь поздравил именинницу.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:05

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