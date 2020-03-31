Ученые из Австралии назвали условие излечения от коронавируса без лекарств





В научном издании Nature Medicine сотрудники Института инфекции и иммунитета Университета Мельбурна совместно с коллегами из Королевской больницы Мельбурна описали пример выздоровления от коронавируса без применения лекарств. В исследовании приняла участие 47-летняя женщина из города Ухань, которая почувствовала первые симптомы заболевания за четыре дня до госпитализации.В частности, у нее наблюдался сухой кашель, вялость, боль в груди, легкая одышка и лихорадка. До заражения гражданка отличалась крепким здоровьем и отсутствием вредных привычек. Жительница подписала соглашение о наблюдении, но при этом врачи не применяли для ее лечения противовирусные препараты, антибиотики или стероиды. На 11-й день женщина была выписана под домашний карантин, а симптомы недуга полностью исчезли спустя 13 дней после проявления. Успешное излечение от коронавируса было подтверждено медиками на 20-й день.Ученые выяснили, что количество антител против коронавируса начало увеличиваться с 7-го дня заболевания. Это говорит о том, что сильный иммунитет способ самостоятельно излечиться от нового типа вируса, а также обрести устойчивый ответ на чужие типы клеток.