Ученые из Австралии назвали условие излечения от коронавируса без лекарств
Медики из Австралии оценили вероятность успешного излечения от коронавируса без использования профильных препаратов. Главным условием для этого эксперты считают абсолютное здоровье и крепкий иммунитет.
В научном издании Nature Medicine сотрудники Института инфекции и иммунитета Университета Мельбурна совместно с коллегами из Королевской больницы Мельбурна описали пример выздоровления от коронавируса без применения лекарств. В исследовании приняла участие 47-летняя женщина из города Ухань, которая почувствовала первые симптомы заболевания за четыре дня до госпитализации.
В частности, у нее наблюдался сухой кашель, вялость, боль в груди, легкая одышка и лихорадка. До заражения гражданка отличалась крепким здоровьем и отсутствием вредных привычек. Жительница подписала соглашение о наблюдении, но при этом врачи не применяли для ее лечения противовирусные препараты, антибиотики или стероиды. На 11-й день женщина была выписана под домашний карантин, а симптомы недуга полностью исчезли спустя 13 дней после проявления. Успешное излечение от коронавируса было подтверждено медиками на 20-й день.
Ученые выяснили, что количество антител против коронавируса начало увеличиваться с 7-го дня заболевания. Это говорит о том, что сильный иммунитет способ самостоятельно излечиться от нового типа вируса, а также обрести устойчивый ответ на чужие типы клеток.
В научном издании Nature Medicine сотрудники Института инфекции и иммунитета Университета Мельбурна совместно с коллегами из Королевской больницы Мельбурна описали пример выздоровления от коронавируса без применения лекарств. В исследовании приняла участие 47-летняя женщина из города Ухань, которая почувствовала первые симптомы заболевания за четыре дня до госпитализации.
В частности, у нее наблюдался сухой кашель, вялость, боль в груди, легкая одышка и лихорадка. До заражения гражданка отличалась крепким здоровьем и отсутствием вредных привычек. Жительница подписала соглашение о наблюдении, но при этом врачи не применяли для ее лечения противовирусные препараты, антибиотики или стероиды. На 11-й день женщина была выписана под домашний карантин, а симптомы недуга полностью исчезли спустя 13 дней после проявления. Успешное излечение от коронавируса было подтверждено медиками на 20-й день.
Ученые выяснили, что количество антител против коронавируса начало увеличиваться с 7-го дня заболевания. Это говорит о том, что сильный иммунитет способ самостоятельно излечиться от нового типа вируса, а также обрести устойчивый ответ на чужие типы клеток.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00