Нарколог дал советы курильщикам по отказу от вредной привычки
Нарколог Марат Сараев дал советы курильщикам по отказу от вредной привычки. По его словам, карантин – лучшее время, чтобы отказаться от зависимости.
Врач порекомендовал всерьёз подойти к данному делу и не формировать новую зависимость, как следствие отказа от другой. К примеру, если человек решил бросить курить, не стоит компенсировать это поеданием сладостей. Марат Сараев отметил: успешно бороться с вредной привычкой можно с помощью определённых микроэлементов и других полезных органических соединений, в частности, витаминов группы В. Также целесообразно добавить в свой рацион продукты, содержащие витамин E и рыбий жир. «Они очень хорошо помогают справляться с тягой к табаку», – подчеркнул нарколог радиостанции "Говорит Москва".
Информационное агентство «Народные новости» отметило, что недавно власти внесли изменения в утверждённый перечень товаров первой необходимости. Таким образом, табак и печатные средства массовой информации больше не входят в этот список.
Врач порекомендовал всерьёз подойти к данному делу и не формировать новую зависимость, как следствие отказа от другой. К примеру, если человек решил бросить курить, не стоит компенсировать это поеданием сладостей. Марат Сараев отметил: успешно бороться с вредной привычкой можно с помощью определённых микроэлементов и других полезных органических соединений, в частности, витаминов группы В. Также целесообразно добавить в свой рацион продукты, содержащие витамин E и рыбий жир. «Они очень хорошо помогают справляться с тягой к табаку», – подчеркнул нарколог радиостанции "Говорит Москва".
Информационное агентство «Народные новости» отметило, что недавно власти внесли изменения в утверждённый перечень товаров первой необходимости. Таким образом, табак и печатные средства массовой информации больше не входят в этот список.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 19:50