Ольга Бузова "засветила" помолвочное кольцо в новом клипе Давида Манукяна





Слухи о свадьбе Давида Манукяна и Ольги Бузовой не утихают уже давно. Влюбленные и сами периодически подогревают интерес поклонников к этой теме, интригуя совместными появлениями и заявлениями о серьезности своих намерений. Уже несколько раз фолловеры видели на пальце певицы на правой руке заветное кольцо, но сама она развеивала догадки, отмечая, что носить украшения может на многих пальцах, это ничего не значит.Тем не менее, в последнем клипе на песню "Малая", который Давид Манукян посвятил возлюбленной, она, по мнению поклонников, все же снова показала помолвочное кольцо, причем мелькало украшение, как утверждают фолловеры, практически в каждом кадре. «Такая энергетика любви от вас идёт, я прослезилась!», «Кольцо? Неужели скоро свадьба?», «Оля, ты сказала «да»?», «Оля просто сияет ярче алмазов от счастья. Ребята, вы друг друга нашли!» — пишут пользователи Сети.