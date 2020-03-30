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Алексей Панин раскрыл подробности своего пребывания в психлечебнице

В разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном актер Алексей Панин поделился подробностями того, как попал в психлечебницу. По словам артиста, это был сложный период его жизни.

В программе “Гордон” Алексей Панин упомянул, что некоторое время он действительно находился в психбольнице, но отказался отвечать на прямые вопросы об этом. Однако удалось узнать, что в лечебнице он пытался побороть алкозависимость. Таким образом, актер ответил на слухи о белой горячке.

К нервному срыву артиста привел развод с Людмилой Григорьевой, в связи с чем он обратился в медицинское учреждение. При этом актер не помнит, каким образом там оказался, поскольку изначально пребывал в гостях у олигарха Андрея Ковалева, где, предположительно, потерял сознание. Очнулся Алексей Панин уже в “сумасшедшем доме”.

Актер пробыл на лечении в больнице около четырех дней, в течение данного периода его регулярно навещала мать, доставляя еду. За этот отрезок времени артист набрал 9 кг, поскольку его там постоянно кормили, в чем он сам признался.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:35

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