Алексей Панин раскрыл подробности своего пребывания в психлечебнице

В программе “Гордон” Алексей Панин упомянул, что некоторое время он действительно находился в психбольнице, но отказался отвечать на прямые вопросы об этом. Однако удалось узнать, что в лечебнице он пытался побороть алкозависимость. Таким образом, актер ответил на слухи о белой горячке.К нервному срыву артиста привел развод с Людмилой Григорьевой, в связи с чем он обратился в медицинское учреждение. При этом актер не помнит, каким образом там оказался, поскольку изначально пребывал в гостях у олигарха Андрея Ковалева, где, предположительно, потерял сознание. Очнулся Алексей Панин уже в “сумасшедшем доме”.Актер пробыл на лечении в больнице около четырех дней, в течение данного периода его регулярно навещала мать, доставляя еду. За этот отрезок времени артист набрал 9 кг, поскольку его там постоянно кормили, в чем он сам признался.