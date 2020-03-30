Ученые показали на видео, как воздух распространяется при кашле
Немецкие ученые, которые работают в Институте Роберта Коха, показали на видео, как при кашле в воздух по помещению распространяются частицы мокроты. Исследователи визуализировали этот процесс, чтобы люди понимали, для чего необходимо соблюдать дистанцию в период пандемии.
Ученым удалось сделать видимым процесс, который скрыт от взгляда людей. Они показали, как воздушные потоки, которые выдыхает человек, распространяются по комнате. Кроме этого, немецкие специалисты показали разницу между тем, как именно люди прикрывают рот: кашляют в локоть, в руку или в медицинскую маску.
Согласно ролику, респираторы не способны обеспечить защиту на 100%. По словам экспертов, самая минимальная вероятность распространения капель тогда, когда человек чихает или кашляет в локоть. Также ученые напоминают, что одной из самых эффективных мер при распространении коронавирусной инфекции является дистанция не менее 1,5 метра между людьми.
Ученым удалось сделать видимым процесс, который скрыт от взгляда людей. Они показали, как воздушные потоки, которые выдыхает человек, распространяются по комнате. Кроме этого, немецкие специалисты показали разницу между тем, как именно люди прикрывают рот: кашляют в локоть, в руку или в медицинскую маску.
Согласно ролику, респираторы не способны обеспечить защиту на 100%. По словам экспертов, самая минимальная вероятность распространения капель тогда, когда человек чихает или кашляет в локоть. Также ученые напоминают, что одной из самых эффективных мер при распространении коронавирусной инфекции является дистанция не менее 1,5 метра между людьми.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:20