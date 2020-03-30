Экс-участник проекта "Дом-2" Гоген Солнцев скрыл свой настоящий возраст

Во всех интервью Гоген Солнцев, настоящее имя шоумена - Илья Солнцев, утверждает, что родился в 1980 году. Однако проведя расследование, журналисты узнали, что в Московской области проживает только один мужчина с таким именем, а датой его рождения значится 5 декабря 1986 года. Примечательно, что цифры совпадают, только вот возраст - нет. Таким образом, считают журналисты, шоумен превысил реальный возраст на 6 лет.Возможно, он решил таким образом сгладить разницу со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович. Однако данные доказывают, что паспорт Солнцев получил в 14 лет в 2001 году, хотя сам эпатажный артист не раз заявлял, что документом обзавелся в 20 лет.