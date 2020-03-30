Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова раскрыла секрет своей стройности: "Просто не ем, как свинья"





Звезда проекта "Дом-2" Евгения Феофилактова в своем микроблоге в Instagram ответила на интересующие фолловеров вопросы и раскрыла секрет своей стройности. Как оказалось, экс-участница вовсе не считает съеденные калории, живет и ест, как хочет, просто во всем соблюдает меру. Отвечая на вопросы поклонников, звезда соцсетей отметила, что она давно "не ест, как свинья", а худеть ей не нужно.На данный момент Евгения Феофилактова весит всего 52 килограмма, а ее подписчики не перестают восхищаться стройностью и хрупкостью звезды. Многие пишут, что просто не верится, что такая миниатюрная девушка является мамой практически взрослого сына.