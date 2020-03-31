Ремейк Final Fantasy VII поступит в продажу раньше времени из-за коронавируса





Данная информация опубликована на официальной странице проекта в Twitter. Подобным решением предприятие решило избежать вероятных задержек, связанных с эпидемией коронавируса. Разработчики призвали интернет-пользователей, которые приобретут «раннюю» версию Final Fantasy VII, не размещать спойлеры на просторах Сети. Релиз игры запланирован на 1 апреля этого года. Программа выйдет в нескольких частях, которые поделены на сюжетные эпизоды.Ранее о возможных проблемах с поставками поклонников предупредил издатель ремейка Resident Evil 3. Тем не менее розничные копии игры уже попали в руки к некоторым юзерам.