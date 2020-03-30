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Анна Семак назвала своего супруга «живой легендой»

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Анна Семак решила ответить на вопросы фолловеров. Один из подписчиков спросил, кого она считает «живой легендой» и получил ответ, что это ее супруг Сергей Семак.

Анна Семак назвала своего супруга «живой легендой»


Анна Семак воспитывает с главным тренером футбольной команды «Зенит» семерых детей, но недавно она заявила, что мечтает усыновить темнокожего ребенка. Также автор бестселлера «Близость» призналась подписчикам, что здраво оценивает свои ресурсы. По словам Анны Семак, ее физического и эмоционального здоровья может хватить еще на троих или четверых детей.



Супруга тренера «Зенита» высказалась и о коронавирусной инфекции и вынужденном карантине. Анна Семак призвала общественность не паниковать и «не примерять чужие судьбы». Многодетная мать попросила людей самоизолироваться, чтобы те, кто потерял работу, побыстрее могли вернуться к нормальной жизни. Поэтому, необходимо думать не только о себе, но и о здоровье окружающих людей, которые более уязвимы.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:05

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