World Athletics объявила о переносе ЧМ по легкой атлетике на 2022 год





Согласно предоставленной информации, организация поддерживает решение об определении новых дат для проведения игр в Японии, о которых сообщили представители оргкомитета турнира и МОК. Как отметили эксперты, у спортсменов появится время для проведения тренировок и состязаний.Также в сообщении говорится о том, что всем нужно уметь идти на компромисс, над чем и работает сейчас World Athletics вместе с организаторами ЧМ по легкой атлетике, обсуждая новые даты для проведения первенства. Мероприятие должно было пройти 6-15 августа 2021 года в городе Юджин, США.