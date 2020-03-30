World Athletics объявила о переносе ЧМ по легкой атлетике на 2022 год
ЧМ по легкой атлетике, который планировался на следующий год, состоится в 2022. Это имеет связь с переносом Олимпийских игр в Токио, о чем заявили в World Athletics.
Согласно предоставленной информации, организация поддерживает решение об определении новых дат для проведения игр в Японии, о которых сообщили представители оргкомитета турнира и МОК. Как отметили эксперты, у спортсменов появится время для проведения тренировок и состязаний.
Также в сообщении говорится о том, что всем нужно уметь идти на компромисс, над чем и работает сейчас World Athletics вместе с организаторами ЧМ по легкой атлетике, обсуждая новые даты для проведения первенства. Мероприятие должно было пройти 6-15 августа 2021 года в городе Юджин, США.
Согласно предоставленной информации, организация поддерживает решение об определении новых дат для проведения игр в Японии, о которых сообщили представители оргкомитета турнира и МОК. Как отметили эксперты, у спортсменов появится время для проведения тренировок и состязаний.
Также в сообщении говорится о том, что всем нужно уметь идти на компромисс, над чем и работает сейчас World Athletics вместе с организаторами ЧМ по легкой атлетике, обсуждая новые даты для проведения первенства. Мероприятие должно было пройти 6-15 августа 2021 года в городе Юджин, США.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:30