В Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов





Теперь пользователи мессенджера смогут распределять каналы, чаты и боты по тематикам. Более того, публикации из указанных источников будут отображены во вкладках; перемещаться между ними можно, двигая пальцами по экрану используемого устройства. Ещё появилась возможность группировать чаты в папки по типам, которые легко создать самостоятельно, применяя для этого фильтры.До этого подобные функции уже появлялись в бета-версии Telegram для операционной системы macOS, теперь это доступно юзерам Windows и Linux. Представители отметили, что приняли такое решение вследствие пандемии коронавируса, поскольку на данный момент многие люди используют мессенджер для работы и учёбы. Установить новую версию программного обеспечения можно, зайдя в настройки, после – в Advanced и Install beta versions.