Дарья Повереннова рассказала, что на улицы Нью-Йорка вышла нацгвардия

Новый выпуск программы «Звезды сошлись» отметился комментариями Дарьи Поверенновой по поводу ситуации с распространением COVID-19 в странах ЕС и Америки. В частности, она передала опыт своих знакомых, которые проживают в разных частях Испании, Италии и США. Известно, что жители Апеннинского полуострова легкомысленно восприняли вспышку коронавируса, но начали сильно паниковать, когда власть оставила открытыми лишь продуктовые магазины и аптеки.Что касается Испании, то местные жители могут насладиться свежим воздухом лишь тогда, когда выйдут на балкон. Более напряженная ситуация наблюдается в Нью-Йорке - здесь на улицах патрулируют группы военнослужащих из национальной гвардии. Они пытаются проследить за тем, чтобы местные жители не опустились до мародерства в связи с государственным карантином. Поэтому Повереннова призвала всех соотечественников самоизолироваться и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.