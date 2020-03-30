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В "Одноклассниках" запустили сервисы госуслуг

На портале “Одноклассники” в доступе появились сервисы Госуслуг. Зарегистрированные пользователи смогут прибегнуть ко всем услугам посредством соцсети.
В "Одноклассниках" запустили сервисы госуслуг

Портал “Госуслуги” и ОК открыли доступ к оформлению необходимых документов в режиме онлайн, что особенно важно в условиях карантина из-за коронавируса. В частности, пользователям предоставят возможность выслать заявку на выдачу им загранпаспорта или, к примеру, водительского удостоверения для международных поездок. Таким же образом можно зарегистрировать свое авто или оформить документы на маткапитал.

Данные услуги доступны на первом этапе внедрения приложения. Для того, чтобы воспользоваться возможностью, необходимо войти на портал госуслуг через аккаунт в “Одноклассниках” и связать учетные записи для уведомлений о ходе получения документов. Гедиректор Mail.ru Group Борис Добродеев считает, что соцсети позволят стать госуслугам ближе к пользователям.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:40

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