Элтон Джон выступил с онлайн-концертом в поддержку борьбы с коронавирусом

Сэр Элтон Джон заручился поддержкой некоторых музыкальных исполнителей для выступления в прямом эфире. Приняв на себя роль ведущего, пианист пытался собрать деньги для помощи по противодействию коронавирусу. Британская легенда поп-музыки провел концерт в рамках проекта iHeart Living Room For America из своего дома в Лос-Анджелесе. Его выступление дополнили Билли Эйлиш, Backstreet Boys, Алисия Кис, Шон Мендес, Лиззо, Камила Кабельо, Сэм Смит, Деми Ловато и Мэрайя Кэри.Шоу, которое транслировалось на телеканале Fox TV и онлайн-сервисе iHeart в США, позволило собрать средства для благотворительной организации Feeding America и фонда First Responders Children's Foundation. Хотя общая сумма не была раскрыта руководителями организаций, компания по производству товаров для дома Procter & Gamble пожертвовала 500 тысяч долларов, которые пойдут на поддержку усилий, направленных на борьбу с COVID-19.