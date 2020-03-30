В России покупатель Mitsubishi L200 получит в подарок гречку и туалетную бумагу
В России покупатель автомобиля Mitsubishi L200 получит в подарок гречку и туалетную бумагу. Подобную акцию запустили работники одного из столичных автосалонов.
Новость рассказал пользователь популярного информационно-развлекательного сообщества Пикабу. Как выяснилось, при покупке L200, клиент московского автосалона в качестве подарка получит 500 килограммов гречневой крупы и туалетной бумаги. Данные товары сложат в кузов транспортного средства.
На сегодняшний день стать владельцем данного автомобиля от японской автостроительной компании Mitsubishi и получить вышеуказанные подарки не представляется возможным, так как автосалон закрыт до 5 апреля. Эта неделя в РФ объявлена нерабочей, а потому открыты лишь продовольственные магазины, аптеки и другие необходимые предприятия. Таким образом власти пытаются бороться с распространением коронавируса.
Новость рассказал пользователь популярного информационно-развлекательного сообщества Пикабу. Как выяснилось, при покупке L200, клиент московского автосалона в качестве подарка получит 500 килограммов гречневой крупы и туалетной бумаги. Данные товары сложат в кузов транспортного средства.
На сегодняшний день стать владельцем данного автомобиля от японской автостроительной компании Mitsubishi и получить вышеуказанные подарки не представляется возможным, так как автосалон закрыт до 5 апреля. Эта неделя в РФ объявлена нерабочей, а потому открыты лишь продовольственные магазины, аптеки и другие необходимые предприятия. Таким образом власти пытаются бороться с распространением коронавируса.
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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:20