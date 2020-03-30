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Виктория Боня прокомментировала высказывания Инстасамки: «Для меня это мусорное мышление»

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня на данный момент находится в самоизоляции в Каннах вместе с дочерью Анджелиной. В своем микроблоге в Instagram одна из самых ярких участниц высказалась по поводу коронавируса, после чего ее высказывание прокомментировала блогер Инстасамка. Телеведущая не стала отвечать на хейт, отметив, что это "мусорное мышление".

Телеведущая, модель и бизнеследи Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о своем отношении к пандемии коронавируса. Знаменитость считает, что это на пользу планете, которую человечество буквально "измучило" своей деятельностью. Блогер под ником Инстасамка поспешила раскритиковать высказывания знаменитости, при этом запустив в Сети флэшмоб с оскорблением в адрес звезды проекта "Дом-2".
Виктория Боня прокомментировала высказывания Инстасамки: «Для меня это мусорное мышление»

В интервью Виктория Боня отметила, что не обращает внимания на подобные высказывания и действия, ведь для нее это "мусорное мышление". Она видит девушку, которая не умеет связно разговаривать, но при этом сыплет матом и вспоминает свою молодость в маленьком городке, когда люди с подобным стилем общения считались очень модными. Боня добавила, что это не ее уровень общения, а своими словами никого оскорбить модель не хотела, она просто постаралась обратить внимание публики на экологические проблемы планеты.

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Добавил: Joker Сегодня, 10:04

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