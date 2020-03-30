Виктория Боня прокомментировала высказывания Инстасамки: «Для меня это мусорное мышление»





Телеведущая, модель и бизнеследи Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о своем отношении к пандемии коронавируса. Знаменитость считает, что это на пользу планете, которую человечество буквально "измучило" своей деятельностью. Блогер под ником Инстасамка поспешила раскритиковать высказывания знаменитости, при этом запустив в Сети флэшмоб с оскорблением в адрес звезды проекта "Дом-2".В интервью Виктория Боня отметила, что не обращает внимания на подобные высказывания и действия, ведь для нее это "мусорное мышление". Она видит девушку, которая не умеет связно разговаривать, но при этом сыплет матом и вспоминает свою молодость в маленьком городке, когда люди с подобным стилем общения считались очень модными. Боня добавила, что это не ее уровень общения, а своими словами никого оскорбить модель не хотела, она просто постаралась обратить внимание публики на экологические проблемы планеты.