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Денис Клявер заявил, что после пандемии коронавируса произойдет переоценка ценностей

Музыкант Денис Клявер в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ отметил, что пандемия коронавируса поспособствует переоценке ценностей. Артист призывает соотечественников придерживаться всех правил карантина.
Денис Клявер заявил, что после пандемии коронавируса произойдет переоценка ценностей

Денис Клявер полагает, что кризис имеет и свои положительные стороны. Соотечественники начнут задумываться о зарплате доктора, составляющей 20 тысяч рублей, и людях, зарабатывающих миллионы. В условиях коронавируса врачи спасают жизни, а богатые не могут сделать ничего.

В подтверждение этому артист привел слова европейского вирусолога, отметившего разницу между зарплатами медиков и футболистов. «Так как размер вознаграждения за мой труд составляет две тысячи евро, а у Роналдо миллионы, то пусть он всех и лечит», - возмутилась медик. Клявер отметил, что кризис приводит к выравниванию позиций и позволяет понять, чья профессия действительно важна. В сложившейся ситуации, по мнению музыканта, «у некоторых российских артистов вся спесь уходит».

Денис Клявер практически все время пребывает дома. На своей странице в социальной сети Instagram музыкант опубликовал пост, в котором отметил, что самоизоляция – это ответственность каждого человека. Артист полностью поддерживает все профилактические меры, принятые в Москве, и призвал своих поклонников их придерживаться, заботиться о пожилых людях, и не выходить из дома без крайней необходимости.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:00

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