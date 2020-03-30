Денис Клявер заявил, что после пандемии коронавируса произойдет переоценка ценностей

Денис Клявер полагает, что кризис имеет и свои положительные стороны. Соотечественники начнут задумываться о зарплате доктора, составляющей 20 тысяч рублей, и людях, зарабатывающих миллионы. В условиях коронавируса врачи спасают жизни, а богатые не могут сделать ничего.В подтверждение этому артист привел слова европейского вирусолога, отметившего разницу между зарплатами медиков и футболистов. «Так как размер вознаграждения за мой труд составляет две тысячи евро, а у Роналдо миллионы, то пусть он всех и лечит», - возмутилась медик. Клявер отметил, что кризис приводит к выравниванию позиций и позволяет понять, чья профессия действительно важна. В сложившейся ситуации, по мнению музыканта, «у некоторых российских артистов вся спесь уходит».Денис Клявер практически все время пребывает дома. На своей странице в социальной сети Instagram музыкант опубликовал пост, в котором отметил, что самоизоляция – это ответственность каждого человека. Артист полностью поддерживает все профилактические меры, принятые в Москве, и призвал своих поклонников их придерживаться, заботиться о пожилых людях, и не выходить из дома без крайней необходимости.