«Мы понесли огромные убытки»: Виктория Макарская рассказала о желании переехать жить в деревню

Вследствие пандемии коронавируса многим представителям шоу-бизнеса пришлось перенести свои выступления на осень. В числе таковых артистов оказались Виктория и Антон Макарские. Как рассказала певица, они с супругом всегда вкладывают свои финансы в перспективные проекты. Последние годы исполнитель не занимался актёрской деятельностью, а потому семья получала доходы благодаря концертам.Отмена запланированных выступлений привела к тому, что знаменитости понесли существенные убытки. К примеру, одна аренда зала обошлась им в 1 500 000 рублей. «Я сейчас думаю переехать жить в деревню – обзавестись хозяйством. Я серьёзно говорю. Все должны понять, что мир не будет прежним», – поделилась продюсер.